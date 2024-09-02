20/08/2024 15:21

【提振內房】保利發95億公司債補充15項目資金，集團認購十億

《經濟通通訊社20日專訊》保利發展(滬:600048)2024年上半年實現營業收入1392億元(人民幣．下同)，同比增長1.66%；淨利潤74.2億元，同比下降39%。公司公告，將向特定對象發行可轉換公司債，擬募資總額95億元，用於北京、上海、佛山、大連等城市的15個房地產項目的開發建設及補充流動資金。

可轉債發行對象為包括保利集團在內的不超過35名符合中國證監會及上交所規定條件的特定對象。其中，保利集團擬以現金方式認購不超過10億元。

中指研究院企業研究總監劉水認為，募集資金用於建設15個房地產開發項目及補充流動資金，這些項目絕大多數位於一二線核心城市，具備良好的市場前景與經濟效益，將推動主營業務的進一步發展，有助於提升市場佔有率，鞏固公司的行業地位。

不過，劉水亦指出，募集資金到位後，其產生經濟效益需要一定的時間，預計公司基本每股收益、稀釋每股收益及淨資產收益率等指標在短期將可能出現一定程度的下降，即期回報將會出現一定程度攤薄，股價面臨壓力。而如果債券持有人完成轉股，公司的淨資產將有所增加，資產負債率將有所下降，公司的資本實力將進一步提升，償債風險也隨之降低。(ct)