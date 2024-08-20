20/08/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升88點子，報7.1295

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1325，較上個交易日升90點子，兩連升，創8月6日以來兩周新高，與市場預測偏離已收窄至不足10點子，上個交易日報7.1415。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開88點子，報7.1295，上個交易日即期匯率收盤報7.1383。

得益於上日美元調整，日圓反彈，人民幣收盤高於中間價，中間價運行大概率恢復之前的定價機制。

美元周二在七個月低點附近徘徊，市場預期美聯儲下月將開始降息，並為美聯儲主席鮑威爾周五的講話做準備。投資者普遍預計鮑威爾將承認降息的可能性，並將從他的講話中尋找有關美聯儲9月是降息25個基點還是50個基點的線索。

澳洲聯邦銀行(CBA)國際經濟研究主管Joseph Capurso認為，從經濟形勢來看，需要的是25個基點的標準降息，而不是大幅降息，而受降息前景影響，美元本周可能繼續下跌。(sl)