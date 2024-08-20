20/08/2024 16:52

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌36點子，報7.1419

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤短暫高開升破7.13關口，與離岸人民幣均創半個月新高，但隨後兩地匯價均轉跌，差1點重回7.15水平，隨後跌幅收窄，收報7.1419，較上個交易日4時30分收盤價跌36點子，脫離七個半月高位，全日在7.1295-7.1499之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌84點子，報7.1399。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1325，較上個交易日升90點子，兩連升，創8月6日以來兩周新高，與市場預測偏離已收窄至不足10點子，上個交易日報7.1415。

交易員表示，美元近期震盪回落，但能否就此回到2023年低點還有待觀察；市場預期美國經濟持續溫和放緩，美聯儲大概率進入降息周期，這種預期越發明顯則美元調整空間越大；關注本周美聯儲會議紀要和周五在杰克森霍爾(Jackson Hole)舉行的全球央行年會。(sl)