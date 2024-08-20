20/08/2024 17:42

【聚焦人幣】人幣快速升值，外匯局據報要求銀行調研客戶結匯情況

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣匯率近期快速升值，《彭博》引述知情人士報道，中國外匯管理部門正密切關注企業如何應對匯率波動，著手了解出口企業結匯情況和觸發結匯的條件等。報道認為，在人民幣匯率走勢調轉僅三周後，監管部門即針對多家銀行客戶展開相關調研，體現出對未來可能出現集中結匯風險的關注。

知情人士指，上周以來，至少三家中資大行的省級分行收到外匯局的要求，對轄內重點企業客戶進行摸底。其中兩家大行本周被要求調查的內容，包括近期企業客戶結匯情況、規模和結匯點位，以及有待結匯的出口企業未來觸發結匯的條件。知情人士提到，在其中一次調查中，監管層著重了解出口企業應對升值風險的情況。企業被要求反饋套保成本和跨境人民幣結算在業務中的佔比，以及對下半年人民幣匯率的預期。監管部門還問及企業利潤、訂單受衝擊的具體情況和應對方式，企業在衍生品套保業務中遇到的困難等。

報道指，國家外匯管理局未回應置評請求。

受美聯儲9月降息預期增強，日圓大幅升值等因素的影響，人民幣匯率打破年初以來持續貶值的趨勢，從7月下旬的年內低位反彈近2%。由於前期人民幣貶值預期較強，且境內掉期點處於深度負值令遠期結匯成本偏高，出口企業往往選擇推遲外匯收入結匯或減少匯率敞口套保比例，這可能產生較大的外幣風險敞口。(sl)