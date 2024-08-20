20/08/2024 11:28

【外圍經濟】傑克森霍爾央行年會即將舉行，各國利率路徑存在分歧

《經濟通通訊社20日專訊》各國央行行長本周將會聚首一堂，參加傑克遜霍爾的央行年會。分析指，他們將發現各方的貨幣政策分歧，可能比疫情爆發前的任何時候更嚴重。

多年來，聯儲局、歐洲央行和許多已開發國家央行的評估基本上相同。當2020年新冠疫情爆發時，他們大幅削減利率並注入流動性。當後來發現通脹不會自行消失時，他們實施了數十年來最激進的緊縮政策去應對。

不過，分析指，通脹如今已有所下降，但仍保持在2%的目標之上，官員在權衡物價壓力仍然過高與經濟陷入低迷的風險時，政策之間的距離將愈來愈大。對於投資者來說，這會帶來更加不穩定的投資環境。(rc)