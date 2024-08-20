20/08/2024 13:40

【外圍經濟】芬蘭央行行長：增長前景面臨的風險強化9月減息理由

《經濟通通訊社20日專訊》歐洲央行委員及芬蘭央行行長Olli Rehn表示，歐洲增長前景面臨的風險與日俱增，加強了下月央行召開會議時進行政策調整的理由。

他表示，近期歐元區負面增長風險增加，強化歐洲央行在9月貨幣政策會議上減息的理由，前提是通脹按部就班地下降。

Rehn重申之前的評論，即今年通脹朝央行2%中期目標回歸的道路可能崎嶇不平，但自2022年10月達到10.6%峰值以來，歐洲央行在這方面已經取得重大進展。

此外，他表示，貿易戰帶來的不確定性，以及歐洲和中東地區的衝突是今年歐洲經濟增長預測疲軟的原因之一。他認為歐洲和美國之間不斷擴大的生產率差距是一個迫在眉睫的問題。(rc)