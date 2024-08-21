21/08/2024 07:50

《國金頭條》鮑威爾周五在全球央行年會講話，納指標普止步8連漲

《經濟通通訊社21日專訊》傑克森霍爾全球央行年會將於周四（22日）開幕，聯儲局主席鮑威爾將於周五（23日）發表講話。投資者由進取改為觀望，美股周二（20日）小幅下跌，納指和標普500雙雙止步於8連漲。

納指下跌59.83點，或0.3%，報17816.94點。標普500下跌11.13點，或0.2%，報5597.12點，未能刷新20年最長連漲紀錄。道指下跌61.56點，或0.2%，報40834.97點。

華爾街分析指，與8月初的恐慌性拋售相比，美股目前被樂觀情緒主導。預計近期股市將持續走強，但仍需「高度警惕」8月至10月期間可能出現的另一波更劇烈的回調。



*美匯指數跌至101.44*



美元再跌破本年低位，美匯指數跌0.42%，至101.44。美元兌日圓跌0.8%，至145.41。歐元兌美元漲0.4%，至1.1125，為去年12月28日來最高水平。英鎊兌美元漲0.3%，至1.3031。

金價再創新高，現貨金漲0.1%，至每盎司2507.45美元，盤中觸及2531.6美元的歷史高位。紐約期金漲0.2%，收2545.6美元。

油價小幅走低，加沙潛在達成停火協議，市場對全球需求前景的擔憂加劇，對原油構成阻力。紐約期油結算價接近每桶73美元，為過去6個交易日中第5次下跌。布蘭特期油下跌46美仙，結算價報每桶77.2美元。(jf)