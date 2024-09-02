21/08/2024 13:50

【內房困局】遠洋集團擬採用「英國重組計劃」推進離岸債務重組

《經濟通通訊社21日專訊》國資內房企業遠洋集團(03377)下月將面對清盤審訊，然而債務重組未見曙光，部分債權人甚至在本港登整版廣告反對遠洋集團提出重組方案。而據內媒報道，遠洋集團考慮採用所謂「英國重組計劃」方式進行債務重組，以增加重組計劃獲通過的機會，但可能會引發境外債權人更激烈的反應。

因為遠洋集團旗下美元債受英國法管轄，而按照英國於2020年出台的債務重組機制，只要有一個組別獲75%金額的債權人同意重組，英國法官便可動用自由裁量權通過重組方案。不過，法院須確保各組別債權人可以獲得比替代情形下更優的回收；至少有一組持有實際經濟權益的債權人投票支持重組方案；且在公平的基礎上進行，才可通過公司的債務重組方案。

據《澎湃新聞》報道，在遠洋集團境外債務重組四個分組中，持有A組本金額超50%的債權人已簽署重組協議，距離「英國重組計劃」門檻已不遠。

接近遠洋集團人士認為，遠洋集團若重組失敗大機率被清盤，只要重組方案提出的回收率優於清盤，那重組就是對所有債權人有利的；不過債權人認為，公司必須向法院證明其重組方案本身是最優解且公平公正。(ey)