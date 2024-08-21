21/08/2024 19:35

《再戰明天》美國公布PMI等數據，友邦平保百度網易公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》美國公布PMI等數據，及友邦平保百度網易公布業績，料為周四(22日)市場焦點。



*韓國央行公布議息結果，中國電力東方海外業績*



各國重要經濟活動方面，挪威央行總裁沃頓巴希在杰克森霍爾會議上發表講話(至24日)。周四本港時間約9:00am，韓國央行舉行貨幣政策會議，並宣布利率決定。

數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），日本公布8月製造業採購經理人指數；8月綜合採購經理人指數；8月服務業採購經理人指數。2:00pm，日本公布7月工具機訂單。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由186.4萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23.2萬。9:45pm，美國公布8月製造業採購經理人指數，料由49.6降至49.5；8月綜合採購經理人指數料由54.3降至53.2；8月服務業採購經理人指數料由55降至54。10:00pm，美國公布7月成屋銷售，料由389萬升至393萬，月率料由下滑5.4%改善至升1%。同一時間，歐元區公布8月消費者信心指數，料由負13收窄至負12.6。11:00pm，美國公布8月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負13收窄至負9。

在本港，明日公布業績的公司有:華晨(01114)、友邦(01299)、中國平安(02318)、中國電力(02380)、東方海外(00316)、重汽(03808)、嗶哩嗶哩(09626)、百度(09888)、微博(09898)、網易(09999)等。(wa)