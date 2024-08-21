21/08/2024 11:28
《港元利率》拆息多數下跌，一個月期連跌四天
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息持續偏軟，但隔夜息再跌4基點至3.46631厘，續創5月7日以來新低，而與樓按相關的一個月拆息亦四連跌，報4.05423厘，見一周低位。
反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.3厘，六個月及一年期拆息分別微跌至4.3厘和4.38435厘。
港元匯價今早在7.7878-7.7925之間上落，最新報7.7909，較前收市價跌0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.3厘，六個月及一年期拆息分別微跌至4.3厘和4.38435厘。
港元匯價今早在7.7878-7.7925之間上落，最新報7.7909，較前收市價跌0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.46631
|-4.262
|一周
|3.7106
|-2.75
|兩周
|3.97423
|+0.732
|一個月
|4.05423
|-2.029
|兩個月
|4.24696
|-0.798
|三個月
|4.3
|+0.845
|六個月
|4.3
|-0.899
|一年
|4.38435
|-1.97
資料來源：香港銀行公會