21/08/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.46631 -4.262 一周 3.7106 -2.75 兩周 3.97423 +0.732 一個月 4.05423 -2.029 兩個月 4.24696 -0.798 三個月 4.3 +0.845 六個月 4.3 -0.899 一年 4.38435 -1.97

《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息持續偏軟，但隔夜息再跌4基點至3.46631厘，續創5月7日以來新低，而與樓按相關的一個月拆息亦四連跌，報4.05423厘，見一周低位。反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.3厘，六個月及一年期拆息分別微跌至4.3厘和4.38435厘。港元匯價今早在7.7878-7.7925之間上落，最新報7.7909，較前收市價跌0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會