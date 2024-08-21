21/08/2024 10:15

《基金觀點》普徠仕：美日央行或面臨更大挑戰，惟仍偏高配置股票

《環富通基金頻道21日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



*憂聯儲局落後於形勢，減息或不足以刺激小型股*



日本央行在7月底意外加息，加上聯儲局決定延後減息的翌日，美國公布的勞動力數據遜於預期，導致全球風險資產暴跌。日本是受衝擊最嚴重的股票市場之一。日圓大幅上漲加劇日本股市急跌，日圓套息交易出現拆倉潮。另一邊廂，市場對美國經濟增長的預期快速調整，投資者憂慮聯儲局可能落後於形勢；當前情況或令聯儲局和日本央行面臨更艱巨的挑戰。

在美國，近期有經濟數據反映製造業和消費者財務狀況轉差，其後公布的就業數據亦遜於預期。有一種觀點指出，利率降低時，高利率對小型股的不利影響將會減少，但小型股對經濟環境更敏感，這是市場當前更大的憂慮。鑑於難以斷定經濟將會「軟著陸」，若缺乏明確證據表明增長將趨於穩定，減息或不足以刺激小型股跑贏大市。



*股市下跌令估值改善，看好孳息率較高固定收益*



普徠仕對股票維持偏高配置，近期市場下跌令估值出現改善。價值股有望受惠於寬鬆的貨幣政策，而對增長股的較高預期則可能影響其表現。

在固定收益方面，繼續看好孳息率較高的部分，如高息債券、亞洲信貸、新興市場債券，因基本面整體仍具支持。(wa)