21/08/2024 09:21

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1307 -18.00 1歐元/人民幣 7.9325 +299.00 100日圓/人民幣 4.9141 +560.00 1港元/人民幣 0.9155 -4.70 1英鎊/人民幣 9.2902 +332.00 1澳元/人民幣 4.8097 +106.00 1紐元/人民幣 4.3903 +310.00 1新加坡/人民幣 5.4653 +137.00 1瑞郎/人民幣 8.3615 +1027.00 1加元/人民幣 5.2357 +73.00 1人民幣/林吉特 0.6128 -4.60 1人民幣/俄羅斯盧布 12.7802 +1679.00 1人民幣/南非蘭特 2.4965 +109.00 1人民幣/韓元 186.5600 -43.00

《經濟通通訊社21日專訊》在美國就業數據修正和鮑威爾杰克森霍爾(Jackson Hole)講話前，美指承壓回落至1月以來最低水平，非美貨幣獲得提振並反彈。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1307，較上個交易日升18點子，三連升，創7月26日以來近一個月新高，與市場預測偏離再進一步收窄至5點以內，上個交易日報7.1325。