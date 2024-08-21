21/08/2024 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價報7.1307三連升，刷近一個月高
《經濟通通訊社21日專訊》在美國就業數據修正和鮑威爾杰克森霍爾(Jackson Hole)講話前，美指承壓回落至1月以來最低水平，非美貨幣獲得提振並反彈。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1307，較上個交易日升18點子，三連升，創7月26日以來近一個月新高，與市場預測偏離再進一步收窄至5點以內，上個交易日報7.1325。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1307
|-18.00
|1歐元/人民幣
|7.9325
|+299.00
|100日圓/人民幣
|4.9141
|+560.00
|1港元/人民幣
|0.9155
|-4.70
|1英鎊/人民幣
|9.2902
|+332.00
|1澳元/人民幣
|4.8097
|+106.00
|1紐元/人民幣
|4.3903
|+310.00
|1新加坡/人民幣
|5.4653
|+137.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3615
|+1027.00
|1加元/人民幣
|5.2357
|+73.00
|1人民幣/林吉特
|0.6128
|-4.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.7802
|+1679.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4965
|+109.00
|1人民幣/韓元
|186.5600
|-43.00