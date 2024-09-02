21/08/2024 16:55

【提振內房】首7月銀行新發放個人房貸3.1萬億，房企開發貸增

《經濟通通訊社21日專訊》金融監管總局統計與風險監測司司長廖媛媛表示，今年以來，銀行機構對房地產行業的融資保持了穩中有增的態勢。截至目前，房地產開發貸款餘額較年初增長4000多億元，經營性物業貸款餘額同比增長19%，併購貸款餘額同比增長21%。今年1-7月，商業銀行新發放個人住房貸款3.1萬億元，有效支持了居民剛性和改善性住房需求。



*推動符合「白名單」條件的項目應納盡納*



廖媛媛又指，為了做好保交房工作，各城市協調機制正在全面了解所在地在建已售未交付房地產項目信息。對於需要通過「白名單」獲得融資支持但尚未滿足「白名單」條件標準的項目，城市協調機制督促銀行要提出有針對性的意見建議，房地產企業要採取措施盡快修復問題項目，城市政府要加強協調，推動符合「白名單」條件標準的項目應納盡納。

下一步，金融監管總局將聯合相關部門繼續推動壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，更好發揮城市協調機制作用，指導金融機構持續做好房地產金融服務，支持房地產市場平穩健康發展。(ct)