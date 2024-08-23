21/08/2024 15:08

【歐盟加稅】歐盟加徵反補貼稅幾成定局，上汽獲減稅率沒提振股價

《經濟通通訊社21日專訊》歐盟委員會20日披露對中國電動車徵收最終反補貼稅的決定草案，除其他17家與歐盟調查合作的公司稅率從20.8%提高到21.3%外，其他公司稅率均小幅下調，比亞迪(01211)(深:002594)、吉利(00175)和上汽集團(滬:600104)加徵稅率下調至17%、19.3%和36.3%，上汽集團稅率獲減1.3個百分點最多，不過，相比從20.8%降至9%獨享特殊反補貼稅率的特斯拉無疑是「最大贏家」，特斯拉要求歐盟根據其上海工廠得到的具體補貼情況重新計算，當下9%的稅率應是重新計算得到的結果。

滬深新能源車板塊受壓，不過個股表現就升跌互見，比亞迪抗跌，收升1.9%，上汽集團獲減稅率最大，卻沒提振股價，仍收跌0.3%。寧德時代(深:300750)陪跌0.49%，主打國內市場的賽力斯(滬:601127)收升0.8%。



*歐盟在11月4日前作出最終裁定的決定*



根據安排，歐盟委員會在8月20日預披露對華電動汽車反補貼調查終裁後，受影響關係人可在10日內表達意見或要求舉行公聽會。歐盟27成員國將在10月底前投票表決，中方理論上還有希望爭取歐盟成員國反對加稅，條件是獲得合格多數支持。合格多數是指歐盟內至少有15個成員國投票反對，並且這些國家的人口需佔歐盟總人口的65%以上。要達到上述條件非常困難。

歐盟委員會將於10月30日前作出最終裁定的決定，一旦獲得表決通過，中國產電動汽車將被加徵為期五年的正式反補貼關稅。

中國商務部、中國汽車工業協會等對此強烈不滿及堅決反對，業界敦促歐方持續對話合作、糾正錯誤決定。中國汽車工業協會數據顯示，受反補貼調查影響，今年上半年歐盟是中國主要汽車出口市場中唯一下滑的市場。(ct)