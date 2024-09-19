21/08/2024 15:43

【大國博弈】美國傳針對中國修訂核戰略計劃，華外交部稱嚴重關切

《經濟通通訊社21日專訊》外電報道指，美國總統拜登已經批准一項針對中國核武庫存擴張的機密核戰略計劃，這是美國首次針對中國擴充核武庫存而調整威懾戰略。中國外交部今日表示，中方對相關報道嚴重關切。

外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中國沒有與任何國家進行軍備競賽，而美國大肆宣揚中國核威脅論，是為謀求戰略優勢尋找借口，中方敦促美國切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫。

中國國防部早前曾表明，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，始終恪守不首先使用核武器的政策，不與任何國家搞軍備競賽，將核力量維持在國家安全需要的最低水平；任何不對中國使用或威脅使用核武器的國家，都不會受到中國核武器的威脅。(ry)