21/08/2024 17:05

【歐盟加稅】上汽集團：將視事態發展，採取必要措施保護自身權益

《經濟通通訊社21日專訊》歐盟委員會在當地時間8月20日預披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，上汽集團(滬:600104)徵收稅率由37.6%下調至36.3%。

上汽集團今日發文回應稱，歐委會計劃最晚於10月30日做出最終裁定，針對歐委會的認定，上汽集團將視事態發展，採取進一步法律措施，積極維護自身權益。自由貿易和公平競爭是促進全球經濟繁榮和可持續發展的關鍵，上汽集團反對人為設置貿易壁壘，呼吁維護公平競爭市場環境。

在反補貼調查過程中，上汽集團通過提交調查問卷、書面抗辯、聽證會陳述意見等多種方式，提供了數以千計的文件材料和書面證據，積極進行法律抗辯。歐委會的認定，違背了市場經濟原則和國際貿易規則，嚴重損害各方利益。

上汽集團認為，只有通過開放的對話和合作，才能克服挑戰、實現共贏。上汽集團將繼續與全球合作伙伴保持開放溝通和積極合作；同時，將視事態發展，採取一切必要的法律和商業措施，切實保護自身的合法權益和全球客戶的利益。(jq)