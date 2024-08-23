21/08/2024 16:41

【歐盟加稅】歐盟對華電車加稅，外交部：典型保護主義，損人害己

《經濟通通訊社21日專訊》外交部發言人毛寧今日主持例行記者會。《法新社》記者提問，歐盟委員會計劃對中國電動汽車實施最高達36%的關稅，並表示願意聽取中國提出的解決方案，請問中方對其有何評論？

毛寧表示，商務部發言人已經就此闡明了中方的嚴正立場。中國的產業界和商協會也發聲表示堅決反對。她強調，這起調查是典型的保護主義和政治主導行為，無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流，損害歐盟綠色轉型進程和全球應對氣候變化的努力，只會損人害己。

她表示，我們敦促歐方立即糾正錯誤做法，停止將經貿問題政治化、工具化、武器化，切實拿出誠意，同中方相向而行，加快探討妥善解決方案，避免貿易摩擦升級，避免影響中歐之間的互信與合作。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。(jq)