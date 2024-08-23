21/08/2024 17:46

【歐盟加稅】中國機電商會：強烈要求在終裁時糾正錯誤認定

《經濟通通訊社21日專訊》中國機電產品進出口商會(下稱「機電商會」)今日發布關於歐盟對中國電動汽車反補貼調查終裁披露的聲明，稱代表中國汽車行業表示堅決反對，敦促歐盟在終裁時糾正錯誤認定。

歐盟委員會當地時間8月20日預披露對中國電動汽車反補貼調查終裁結果，擬對比亞迪(01211)(深:002594)、吉利(00175)、上汽集團(滬:600104)加徵的反補貼稅率，分別從17.4%、19.9%和37.6%下調至17%、19.3%和36.3%；17家與歐盟調查合作的公司稅率則從20.8%提高到21.3%；其他所有不合作公司稅率從37.6%降至36.3%。

機電商會在聲明強調，今次調查並非歐盟產業主動申訴，而是歐委會基於損害威脅主動立案。歐委會在終裁披露中並未糾正初裁中的諸多錯誤認定，除程序上嚴重缺乏透明度外，並未從根本上解決背離規則和以往實踐進行抽樣帶來的底層代表性問題，也未對歐盟產業損害指標進行客觀分析，因果關係依然存在錯誤認定。終裁披露中的上述錯誤認定嚴重缺乏客觀性和公正性，預設結論的傾向性非常明顯。

聲明強烈要求歐委會從中歐合作大局出發，與中方相向而行，達成平衡解決方案，在終裁時糾正錯誤認定。機電商會作為本次調查的行業抗辯方，將繼續代表中國電動汽車行業開展應對工作，通過各種手段堅決捍衛中國電動汽車企業合法權益。(jq)