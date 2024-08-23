21/08/2024 10:36

【歐盟加稅】商務部：歐盟終裁披露未充分吸納中方意見，堅決反對

《經濟通通訊社21日專訊》8月20日，歐盟委員會對華電動汽車反補貼調查終裁披露，對比亞迪(01211)(深:002594)、吉利(00175)和上汽集團(滬:600104)加徵的關稅稅率分別從17.4%、19.9%和37.6%下調至17.0%、19.3%和36.3%，其他配合調查的公司加徵稅率為21.3%，其他所有非合作公司的稅率為36.3%。與初裁結果相比，除對其他合作公司的稅率由20.8%上調到21.3%外，其他公司稅率均進行了小幅下調。

中國商務部新聞發言人對此回應稱，歐方此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。

商務部表示，中方多次指出，歐方對華電動汽車反補貼調查預設結論，在調查各環節的做法均違背其承諾的「客觀、公正、非歧視、透明」原則，也不符合世貿組織規則，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實。



*中方將採取一切必要措施，捍衛中國企業權益*



在本案調查過程中，中國政府和中國業界通過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等各種方式，提供了數萬頁的法律文件和證據材料，全面、深入地就歐方不合理、不合規做法進行抗辯，並指出歐方對中國電動汽車設限將擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟消費者利益，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

6月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展了十餘輪技術磋商。中方一直本著最大誠意，致力於通過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端，希望歐方切實與中方相向而行，本著理性、務實的態度，加快探討妥善解決方案，用實際行動避免貿易摩擦升級。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。

去年10月，歐盟委員會發起了針對中國電動汽車的反補貼調查。今年6月，歐盟表示將對中國進口電動汽車徵收更高的關稅，聲稱中國電動汽車進口受益於不公平補貼，對歐洲電動汽車生產商構成經濟損害威脅。7月4日，歐委會公布初步裁定，對中國電動汽車加徵17.4%至37.6%的臨時反補貼稅。8月20日，歐盟委員會進行終裁預披露，並將於10月30日前作出最終裁定。(jq)