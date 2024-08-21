21/08/2024 09:56

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升69點子，報7.1350

《經濟通通訊社21日專訊》隔夜美元調整助力一籃子匯率回升112點，提振今日人民幣中間價表現。人民幣兌一美元中間價今報7.1307，較上個交易日升18點子，三連升，創7月26日以來近一個月新高，與市場預測偏離再進一步收窄至5點以內，上個交易日報7.1325。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開69點子，報7.1350，上個交易日即期匯率收盤報7.1419。

目前市場聚焦美國就業數據修正狀況。經濟學家預計，美國去年4月至今年3月期間創造的就業崗位將比此前報告的少60萬至100萬個。若就業數據明顯下修，市場預期或重新評估美聯儲9月降息50個基點的可能性。

根據CME FedWatch Tool，交易員認為9月降息50個基點的可能性約為28%，降息25個基點的可能性為72%。交易員還認為到今年年底將累計降息約99個基點，到2025年底將累計降息約222個基點。交易員將重點關注鮑威爾周五在杰克森霍爾經濟研討會上的發言，以尋找下月可能降息幅度的新線索，以及美聯儲是否可能在隨後的每次會議上都下調借貸成本。

另外，在人民幣近日猛烈拉升之際，《彭博》引述交易員稱，倫敦和紐約的短線對沖基金周二(20日)買入美元兌離岸人民幣看跌期權，期限主要為1至3個月。對沖基金亦買入更多歐元兌美元看漲期權。(sl)