21/08/2024 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升80點子報7.1339，刷七個半月高

《經濟通通訊社21日專訊》美元偏弱為市場恢復彈性創造良好的外部環境。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，收報7.1339，較上個交易日4時30分收盤價升80點子，創今年1月2日以來逾七個半月新高，全日在7.1255至7.1385之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌144點子，報7.1314。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1307，較上個交易日升18點子，三連升，創7月26日以來近一個月新高，與市場預測偏離再進一步收窄至5點以內，上個交易日報7.1325。

交易員表示，美指偏弱持續緩和外部壓力，同時隨著匯率彈性上升，套息的意願會快速下降，人民幣貶值壓力已明顯緩解。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評指出，目前中國央行已恢復由市場驅動的人民幣中間價定價機制；鑑於此前待結匯需求積累，以及分紅購匯季節性需求減弱，不排除人民幣在短期內進一步走強的可能性。但由於中國經濟增長前景不樂觀、房地產市場持續低迷及年底美國大選的不確定性，人民幣基本面仍疲軟，擔心人民幣升值風險似乎為時過早。

目前市場聚焦美國就業數據修正狀況。經濟學家預計，美國2023年4月至今年3月期間創造的就業崗位將比此前報告的少60萬至100萬個。若就業數據明顯下修，市場預期或重新評估美聯儲9月降息50個基點的可能性。

交易員重點關注鮑威爾周五在杰克森霍爾(Jackson Hole)經濟研討會上的發言，以尋找下月可能降息幅度的新線索，以及美聯儲是否可能在隨後的每次會議上都下調借貸成本。(sl)





