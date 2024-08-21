21/08/2024 14:09

【聚焦人幣】管濤：單邊預期若有波動，人民幣或將快速大幅升值

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣近期快速升值，回到年初高位，監管據報關注集中結匯風險，《彭博》昨引述消息稱，中國外匯管理部門已要求多家中資大行調研出口企業客戶結匯等相關情況。中銀證券全球首席經濟學家管濤則在接受《彭博》專透時指出，受國際市場波動等影響，人民幣存在因出口商結匯和套息交易平倉而快速大幅升值的可能性。

管濤表示，目前基準情形是美聯儲因美國經濟放緩開始做出預防式降息，這將有利於人民幣匯率穩定，而若出現市場打消單邊預期的情況，利差交易反向平倉一旦發生，就會出現很快的升值。



*人幣貶值預期未扭轉，大規模貿易順差待結匯*



管濤指出，中國前期的大規模貿易順差形成的結匯不多，企業手頭持有非常可觀的外匯頭寸，同時前期做空人民幣的套息交易也較為擁擠，目前出口商結匯意願有所鬆動，更多是交易層面隨日圓反彈出現的變化，人民幣貶值預期還沒有根本扭轉。一旦單邊預期出現波動，就可能觸發大幅快速升值行情。

據麥格理集團預估，自2022年以來出口商和跨國公司積累的美元頭寸已超過5000億美元。

另外，目前美元兌在岸人民幣1年掉期點隱含的中美利差在3%-4%的範圍。管濤認為，如果人民幣能夠升3%-4%，市場就沒有興趣去拿美元賺利差，因為匯率的波動就能把利差全部抹掉。這一契機既可能是類似日圓套息交易平倉帶來的有利市場條件，也可能是在關鍵時刻監管層採取類似日本央行的干預措施。​​​​​​

管濤又認為，如果快速大幅升值再現，監管應會讓市場發揮作用、容忍一波升值，若跨境資金轉為流入，流出方向的管理政策可能更加積極。



*美聯儲降息不代表中國要跟隨*



管濤並提到，未來仍有諸多不確定性，美國經濟不著陸或硬著陸的風險仍不能排除，且美國大選進程的意外情形，也都可能對匯率和跨境資金流動帶來新的衝擊。

此外，管濤指出，人民幣貶值壓力的減輕有利於中國貨幣政策後續寬鬆，但這並非決定性因素。從「以我為主」的角度來看，美聯儲開始降息、進一步打開中國貨幣政策空間，中國是否降息也要視自身需要，「不能說它打開了我們就要降息，我們不一定要跟著美聯儲走」。他認為，當前更應通過放鬆政府發債的使用範圍，來促進財政政策發力，同時盡快出清各行業風險、促進風險的收斂。(sl)