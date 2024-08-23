21/08/2024 15:45

【歐盟加稅】中國商務部對原產於歐盟乳製品啟動反補貼調查

《經濟通通訊社21日專訊》中國商務部網站今日發布公告，即日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查，本次調查確定的補貼調查期為2023年4月1日至2024年3月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2024年3月31日。相關乳製品具體包括鮮乳酪(包括乳清乳酪)及凝乳，經加工的乳酪(無論是否磨碎或粉化)，藍紋乳酪和婁地青霉生產的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及稀奶油(按重量計脂肪含量超過10%)。

公告指，於2024年7月29日收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會(下稱「申請人」)代表國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查，指相關產品接受了歐盟及其成員國政府的補貼，歐盟相關乳製品產業(企業)可能受益的補貼項目共計20項。商務部於2024年8月7日就有關反補貼調查事項向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府進行了磋商。經初步審查，商務部認為申請書包含了反補貼調查立案所要求的內容及有關證據，因此決定自8月21日起立案調查。

歐盟委員會在當地時間周二(20日)預披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，比亞迪(01211)(深:002594)、吉利(00175)和上汽集團(滬:600104)將被加徵的關稅稅率，分別從17.4%、19.9%和37.6%下調至17%、19.3%和36.3%；17家與歐盟調查合作的公司稅率則從20.8%提高到21.3%；其他所有非合作公司稅率從37.6%降至36.3%。同時，特斯拉享受9%單獨特殊反補貼稅率。歐盟27成員國將在10月底前對上述結果投票表決，歐盟委員會將於10月30日前作出最終裁定。(sl)