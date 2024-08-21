21/08/2024 10:20

【外圍經濟】花旗：對沖基金改借美元進行套利交易

《經濟通通訊社21日專訊》花旗表示，套利交易捲土重來。不過，這次和以往有一個關鍵不同，被對沖基金充當融資貨幣的不是日圓，而是美元。

投資者加大對聯儲局年內減息幅度超過75基點的押注，考慮到日本央行7月的加息行動，之前的押注美國強勁增長、日本借貸成本處於谷底的模式被打破。

花旗外匯量化投資解決方案全球主管Kristjan Kasikov稱，已經看到市場對美元開始變得更為看跌。他表示，美元處於3月份以來最低水平，自8月5日以來，對沖基金一直在用借來的美元買新興市場貨幣，包括巴西雷亞爾和土耳其里拉。不過，他預計全球套利交易表現良好的時間窗口將會很短，因為美國總統大選將至，可能令波動率再次飆升。(rc)