21/08/2024 07:53

【企業盈喜】徽商銀行(3698)測算中期盈利90億人幣升6%

《經濟通通訊社21日專訊》徽商銀行(03698)公布，初步測算截至6月30日止中期淨利潤約89.86億元（人民幣．下同），增長5.9%，營業收入約206.92億元，增長4.57%。

該行指，期內資產總額約1.93萬億元，較年初增長6.75%，核心一級資本充足率約9.41%，較去年末提高0.27個百分點，資本充足率約13.37%，較去年末提高0.16個百分點，不良貸款率約1.14%，不良貸款額和不良貸款率雙降，不良貸款撥備覆蓋率約272.51%。

該行指，中期業績向好因堅持服務實體經濟不動搖，加大重點領域信貸投放，協同推進業務均衡發展，持續優化資產結構，高質量抓好負債管理，通過多種措施加大不良資產處置。

該行預期於8月底前公布業績。(wh)