21/08/2024 07:53

【企業盈喜】建業新生活(9983)料中期轉賺最多1.2億人幣

《經濟通通訊社21日專訊》建業新生活(09983)公布，預期截至6月30日止中期淨利潤介乎約8000萬至1.2億元（人民幣．下同），去年同期淨虧損約3億元。

該集團指，預期將扭虧為盈因金融資產減值虧損大幅減少。期內，金融資產減值虧損介乎約3400萬至8800萬元，若剔除金融資產減值虧損、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值損益、以股份為基礎的付款以及相關稅務影響，預期期內股東應佔核心淨利潤介乎約1.4億至1.5億元，而去年同期則約2億元，因非業主增值服務業務規模下降所致。

該集團預期於8月底公布業績。(wh)