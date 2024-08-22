22/08/2024 16:58

《外圍焦點》美國公布PMI等數據，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社22日專訊》最新發布的美聯儲局會議紀要，以及美國非農就業數據大幅下修，增強了對美國將在9月降息的預期，美股昨日走高。納指上漲102.05點或0.6%，報17918.99點。道指上漲55.52點或0.1%，報40890.49點。標普500上漲23.73點或0.4%，報5620.85點。港股方面，恒生指數收市報17641，升249點或1.4%，成交974億元。

各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由186.4萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23.2萬。9:45pm，美國公布8月製造業採購經理人指數，料由49.6降至49.5；8月綜合採購經理人指數料由54.3降至53.2；8月服務業採購經理人指數料由55降至54。10:00pm，美國公布7月成屋銷售，料由389萬升至394萬，月率料由下滑5.4%改善至升1.3%。同一時間，歐元區公布8月消費者信心指數，料由負13收窄至負12.6。11:00pm，美國公布8月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負13收窄至負9。(wa)