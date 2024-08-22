22/08/2024 07:50

《國金頭條》非農數據大幅下修，9月降息預期升高，美股重回漲勢

《經濟通通訊社22日專訊》最新發布的聯儲會會議紀要，以及美國非農就業數據大幅下修，增強了對美國將在9月降息的預期，美股周三（21日）走高。

納指上漲102.05點，或0.6%，報17918.99點。道指上漲55.52點，或0.1%，報40890.49點。標普500上漲23.73點，或0.4%，報5620.85點。

截至今年3月的全年非農就業人數可能會下修81.8萬人，按比例則折合每月減少約6.8萬人，是2009年以來規模最大的下修。



*聯儲局會議紀要消除9月降息疑慮*



此外，在聯儲局主席鮑威爾周五（23日）於傑克遜霍爾全球央行年會講話前，交易員試圖從聯儲局會議紀要中搜尋線索，幾位聯儲局官員早在7月會議上就認為，存在降息的合理理由。分析指，該會議紀要消除了對9月降息的所有疑慮。

美元繼續走低，美匯指數跌0.33%，至101.03，為年內最低。英鎊和歐元飆升至2023年7月以來最高水平。歐元兌美元升至1.1143。英鎊兌美元上漲0.5%，至1.3104。美元兌日圓亦下跌0.3%，至144.76。

金價徘徊在歷史高點附近。現貨金漲0.1%，至每盎司2516.01美元。紐約期金跌0.1%，收2547.5美元。油價跌幅擴大，觸及6個多月來的最低水平。紐約期油跌1.24美元，報每桶71.93美元。布蘭特期油下跌1.15美元，報每桶76.05美元。(jf)