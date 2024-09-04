22/08/2024 13:33

【美國大選】民主黨確認沃爾茲為副總統候選人，斥特朗普服務富人

《經濟通通訊社22日專訊》美國明尼蘇達州州長沃爾茲周三（21日）在芝加哥民主黨全國代表大會，獲確認為副總統候選人。他發表壓軸演講，狠批共和黨對手特朗普只會服務富人和極端分子，矢言美國不能走舊路。

針對共和黨副總統候選人萬斯來自鐵鏽區，沃爾茲在登台時亦一再凸顯自己的「鄉下人」背景。他表示自己在內布拉斯加州小鎮巴特(Butte)長大，自幼服務社區，又強調自己在軍中服役24年。

繼拜登和奧巴馬後，另一民主黨前總統克林頓同日為該黨總統候選人賀錦麗站台，前眾院議長佩洛西亦上台表態支持賀錦麗。



*賀錦麗承諾支持加密幣*



另一方面，賀錦麗的一位政策顧問表示，她將支持促進加密幣資產增長的措施。此前特朗普亦表示，他贊成減少政府對加密貨幣業的監管。

而在賀錦麗成為民主黨候選人的頭11天，她吸引了逾240萬捐贈者，比總統拜登在歷時一年多的競選中爭取到的人數多出近20萬，為她的競選團隊和民主黨帶來了2.01億美元的個人捐款。(jf)