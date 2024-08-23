22/08/2024 16:19

【歐盟加稅】查歐盟乳製品是否報復加稅？商務部：兩案有本質區別

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》商務部舉行例行記者會。就中國最近決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查，是否為了報復歐委會降低卻不是放棄對中國電動汽車加徵關稅舉措。商務部新聞發言人何亞東表示，本案是應中國國內產業申請發起的，與歐委會在沒有成員國和產業界申請的情況下，貿然發起對中國電動汽車反補貼調查有著本質的區別。何亞東強調：「本案啟動調查，將依據中國有關法律法規，遵循世貿組織規則，公開、透明地開展調查，充分保障各利害關係方權利。」

何亞東表示，根據中國相關法律法規和世貿組織規則，國內產業有權提起貿易救濟申請，維護正常的市場競爭秩序和自身的合法權利。商務部收到申請後，依照法定程序與歐方就補貼事項進行了立案前磋商，對申請人提交的材料和相關證據進行了審查。商務部認為國內產業申請符合反補貼調查立案條件，決定發起調查。