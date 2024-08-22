22/08/2024 17:21

【企業盈喜】佳辰控股(1937)料中期純利增加不少於一倍

《經濟通通訊社22日專訊》佳辰控股(01937)公布，相對於截至2023年6月30日止六個月的公司擁有人應佔集團純利約300萬元(人民幣．下同)，預期截至2024年6月30日止六個月，公司擁有人應佔集團純利預計增加不少於100%。

集團指，公司擁有人應佔集團純利預計增加主要源於與可比期間的收入約8730萬元相比，收入躍升不少於20%，以及與可比期間的毛利率18.6%相比，毛利率增加不少於5個百分點。

集團又指，收入躍升及毛利率增加主要源於2023年已獲取銷售訂單的生產項目啟動，以及2023年下半年獲得的銷售訂單能取得較高的售價，且本期間的生產材料成本相對較可比期間低。此等情況能有效推動收入增長及利潤率增加。(hp)