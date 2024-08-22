22/08/2024 12:58

友邦：非常看好香港保險市場，料下半年保險需求不會減弱

《經濟通通訊社22日專訊》友邦保險(01299)區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲在業績發布會上表示，非常看好香港保險市場，香港人口加速老化，認為市場對不同種類的保險均有非常大的需求，故香港本地市場具較大增長空間，內地旅客來港購買保險產品的需求依然強勁，下半年香港保險需求絕對不會減弱，未來會繼續增聘人手。

對於市場預期對美國減息的預期升溫，集團首席投資總監康禮賢表示，集團預期美國或於今年9月開始減息，而集團在其投資組合中已在固定收益方面有一定程度的敞口。陳榮聲補充，香港經歷了不同的經濟及利率周期，而集團在香港保險業務方面一直錄得增長，認為相關保險需求與利率水平的關係不大。

集團首席財務總監鍾家富表示，在今年首六個月，集團透過股息及股份回購向股東返還34億美元，將繼續實行可持續以及漸進的股息政策，並且未來將繼續進行回購。

對於股價，集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團上半年業績表現強勁，對前景非常有信心，亦指其業務成果不僅在於新業務的增長，還在於集團創造盈利的能力，以及為股東帶來有吸引力的回報等，相信未來集團將繼續取得優異的業績，並且隨著集團繼續表現出強勁的業績，相信股價將會作出相關的反應。(bn)