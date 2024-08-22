22/08/2024 15:10

東亞銀行料下半年本港貸款需求較弱，不擔心中小企壞帳情況

《經濟通通訊社22日專訊》東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民橋在業績發布會上表示，上半年東亞撥備為28.8億元，當中24%與本港房地產有關，他指本港房地產的不良貸款率並不顯著，當中有85%為有抵押貸款，對該行現時的撥備情況感到舒適。

市場對美國9月減息的預期升溫，他表示，預期本港跟隨美國減息速度會較慢，對該行的淨利息收入影響不會太大，又預期下半年香港貸款需求將會較弱。

他表示，今年上半年該行中小企客戶人數升4.1%，而中小企貸款佔該行香港總貸款15%，又指該行對相關貸款「我地係應貸得貸」，不擔心中小企壞帳情況，該行中小企不良貸款比率並不顯著，對香港前景持樂觀態度，相信未來減息將會減輕中小企及其他還款人的負擔。

東亞在中期業績報告中提及，由於抵押品價值下跌，該行亦為若干香港地產商的貸款作出撥備。東亞銀行風險總監陳淑佩表示，當中涉及有問題戶口為香港物業投資者，並非香港地產商，相關貸款歸屬為香港房地產不良貸款，又指其中兩位投資者的金額較大，在高息環境遇到困難，所以為相關貸款進行降級。

陳淑佩續指，上述投資者有流動性問題，該行並沒有要求相關投資者增加抵押品，該行安排相關投資者作延期還款，但最後仍是面臨困難，其後便要降級為壞帳，又指今年該行在相關撥備充足，不排除有客戶在今年下半年會面臨更困難環境，現時未見有需要作大量撥備。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，未來就內房大幅撥備機會不高。(bn)