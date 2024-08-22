22/08/2024 19:40

《再戰明天》鮑威爾發表講話，國藥紫金中石化龍湖公布業績

《經濟通通訊社22日專訊》鮑威爾發表講話，及國藥紫金中石化龍湖公布業績，料為周五(23日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，印度國防部長辛格訪問美國。周五本港時間8:30am，日本國會邀日本央行總裁植田和男討論近期加息問題。晚上10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在2024年杰克森霍爾經濟政策研討會之前就經濟前景發表講話。



*日本公布CPI，美國公布新屋銷售*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布7月消費者物價指數，年率升幅料由2.8%收窄至2.7%。10:00pm，美國公布7月新屋銷售，料由61.7萬升至62.4萬，月率料由下滑0.6%改善至升1%。

在本港，明日公布業績的公司有:國藥(01099)、東方甄選(01797)、新奧能源(02688)、紫金(02899)、中石化(00386)、龍湖(00960)等。(wa)