22/08/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.41 -5.631 一周 3.67631 -3.429 兩周 3.91637 -5.786 一個月 3.99714 -5.709 兩個月 4.21494 -3.202 三個月 4.28315 -1.685 六個月 4.3 - 一年 4.36095 -2.34

《經濟通通訊社22日專訊》美國聯儲局公布的7月議息紀錄反映9月減息可能性高，港元拆息今日幾乎全線走軟，其中，但隔夜息再跌近6基點至3.41厘，為近四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦五連跌，報3.99714厘，跌穿4厘水平，創4月24日以來新低。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.28315厘，六個月拆息維持4.3厘，一年期則跌至4.36095厘。港元匯價今早在7.7916-7.7948之間上落，最新報7.7946，較前收市價跌0.01%。美國聯儲局上月議息紀錄反映大部分官員支持9月減息，而美國勞工部修訂去年4月至今年3月期間新增職位數量，較原先公布數值低81.8萬個，市場原先預期最大減幅為100萬個。(cl)資料來源：香港銀行公會