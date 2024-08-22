22/08/2024 11:21
《港元利率》一個月拆息連跌五天，跌穿4厘水平
《經濟通通訊社22日專訊》美國聯儲局公布的7月議息紀錄反映9月減息可能性高，港元拆息今日幾乎全線走軟，其中，但隔夜息再跌近6基點至3.41厘，為近四個月新低，而與樓按相關的一個月拆息亦五連跌，報3.99714厘，跌穿4厘水平，創4月24日以來新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.28315厘，六個月拆息維持4.3厘，一年期則跌至4.36095厘。
港元匯價今早在7.7916-7.7948之間上落，最新報7.7946，較前收市價跌0.01%。
美國聯儲局上月議息紀錄反映大部分官員支持9月減息，而美國勞工部修訂去年4月至今年3月期間新增職位數量，較原先公布數值低81.8萬個，市場原先預期最大減幅為100萬個。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.28315厘，六個月拆息維持4.3厘，一年期則跌至4.36095厘。
港元匯價今早在7.7916-7.7948之間上落，最新報7.7946，較前收市價跌0.01%。
美國聯儲局上月議息紀錄反映大部分官員支持9月減息，而美國勞工部修訂去年4月至今年3月期間新增職位數量，較原先公布數值低81.8萬個，市場原先預期最大減幅為100萬個。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.41
|-5.631
|一周
|3.67631
|-3.429
|兩周
|3.91637
|-5.786
|一個月
|3.99714
|-5.709
|兩個月
|4.21494
|-3.202
|三個月
|4.28315
|-1.685
|六個月
|4.3
|-
|一年
|4.36095
|-2.34
資料來源：香港銀行公會