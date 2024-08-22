22/08/2024 10:00

《基金觀點》惠理基金：A股幸免環球市場動盪，美減息利好東南亞

《環富通基金頻道22日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣分享了她對多元資產的最新看法。她指，美國7月份的就業報告表現疲弱，令市場憂慮美國經濟或將衰退，加上日本央行可能於年內繼續加息，觸發日圓套息交易拆倉潮，為環球市場帶來動盪，尤其是科技股。

經過一輪拋售後市場已平復情緒，估值亦顯得較為合理，但考慮到市場的不明朗因素持續不斷，市況仍可能維持波動。中國股市（特別是中國A股）最能幸免於環球市場動盪，並成為具抗跌力的市場。此外，香港市場亦有望受惠於美國採取更進取的減息路徑。與此同時，鑑於科技股佔東南亞市場的比重偏低，因此區內受科技股廣泛拋售的衝擊較低。聯儲局預期減息亦可望利好該區。



*港股有望受惠美國更進取減息路徑，A股具抗跌力*



美國供應管理協會製造業數據及7月份非農業就業職位數據均低於預期，觸發市場憂慮經濟將步入衰退。隨著投資者日益擔心聯儲局減息可能為時已晚，市場定價反映年內減息多於100個基點，並在9月減息50個基點。上述經濟衰退憂慮，加上日本央行的政策行動和措辭趨於強硬，觸發日圓套息交易拆倉潮，均為市場帶來動盪。雖然相信美國不會在短期內陷入經濟衰退，但隨著美國大選和地緣政治風險帶來的不明朗因素升溫，市場的波動性仍可能加劇。

惠理認為，中國香港股票受環球市場動盪的直接影響較小。鑑於美國採取更進取的減息路徑，香港市場將受惠其中，原因是對利率敏感的行業佔比較多。這也有助降低消費者和企業的成本壓力。與此同時，中國經濟仍然疲弱，顯示經濟仍在尋底的跡象與日俱增。人民幣逐步升值亦有助穩定市場情緒。

中國A股的組成以本土企業為主，最能幸免於環球市場動盪，並在環球投資氣氛薄弱時，成為具抗跌力的市場。然而，長年期債券收益率走低，反映經濟前景疲軟。受惠於較有利的比較基數，經濟數據出現好轉跡象。然而，基於缺乏更具體的政策細節，市場難以重拾動力。



*科技股佔比顯著較低，東南亞股市受衝擊較小*



科技和人工智能相關股票的擁擠交易平倉潮拖累美國股市出現調整。由於科技股佔東南亞市場的比重顯著較低，因此受拋售潮的衝擊較小。鑑於聯儲局在不久後開始減息，只要美國在短期內不陷入經濟衰退，東南亞便將受惠其中，原因是東南亞通脹穩定，區內國家很可能將跟隨減息。美元回落亦將有助區內市場應對融資成本。大市調整過後，韓國和台灣市場的估值已趨近其歷史平均水平。上述市場的走勢或將隨著美國市場趨於波動，但其估值仍不及美國昂貴。

隨著投資者降低承險水平，日圓套息交易出現拆倉潮，觸發資金流出新興市場，並導致新興市場（亞洲除外）貨幣出現拋售。美國大選在即，或會為拉美和東歐等新興市場帶來重大影響。中東地緣政治緊張局勢升溫，仍為市場構成風險。另一方面，美國加快減息步伐將有助提振市場。



*日股估值回落至吸引水平，潛在拋售壓力將減少*



日圓套息交易拆倉潮（部分源於日本央行的政策行動和措辭強硬）導致市場顯著波動。然而，從貨幣和股票估值來看，在這輪市場拋售潮過後，日本市場現時較為均衡。市場可能仍將反覆波動，若投資者對日本央行進一步加息存有任何憂慮，均可能再度觸發波動顯著加劇。然而，隨著日圓重返至較合理水平（但以購買力平價計仍屬被低估）及日圓短倉減少，市場將更聚焦於基本面。

目前為止，企業第二季盈利表現優於預期，而且公司提高股份回購量，輸入性通脹亦可能由於日圓轉強而有所降溫。因此，基於市場估值現時回落至吸引水平，潛在的拋售壓力將會減少。



*資金流入投資級別債券，亞洲高收益債券上升空間縮小*



美國債券收益率曲線下移，加上市場氣氛轉淡，均有助刺激資金流入投資級別債券。由於市場定價反映聯儲局採取較進取的減息步伐，投資者可能將轉投至存續期較長的投資級別債券。然而，過度看淡經濟的市場情緒令債券收益率走勢過急，因此市場需要再次調整預期，視乎日後公布的經濟數據而定。

息差處於偏緊水平，而且低於歷史平均值。亞洲高收益債券上升的空間已有所縮小。雖然短期內並無下行空間，但隨著市場氣氛轉弱，市況或將加劇波動。

息差處於偏緊水平，而且低於歷史平均值。隨著市場的不明朗因素增加，新興市場債券的前景仍將反覆不穩。此外，地緣政治風險升溫，將持續令市場受壓。



*黃金前景仍屬正面，多元資產策略波動性較低*



黃金價格升穿歷史高位後將步入整固階段。鑑於債券收益率回落，加上美元轉弱，黃金的前景仍屬正面。中長線而言，黃金亦繼續是對沖地緣政治風險的理想工具。除了地緣政局憂慮之外，投資者亦擔心去美元化趨勢，這或將持續支持黃金價格。

與傳統的單一資產或平衡投資組合相比，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、信貸及大宗商品等風險資產之間的相關性在近期顯著上升。在充滿不確定性的低收益率環境下，收益成為投資者不可或缺的回報來源。(wa)