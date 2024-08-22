22/08/2024 10:15

《基金觀點》DWS：市場對AI觀點現明顯分歧，對美國市場謹慎

《環富通基金頻道22日專訊》DWS發布2024年8月市場展望，其中包括DWS全球首席投資總監 Bjorn Jesch對貨幣政策，市場及資產類別的觀點和配置。



*料美國9月首次降息，市場質疑AI投資潛在回報率*



他提到，預計美國將於9月首次降息。儘管聯儲局主席鮑威爾承認已經在實現2%通脹目標的道路上進一步取得進展，但儲局在7月底的會議上仍維持政策利率不變。

近期，美股市場首次表現出對大型科技股「美股七雄」較為負面的情緒，市場對AI的觀點已出現明顯分歧，開始質疑高類AI投資的潛在回報率。

DWS繼續對美國整體市場持謹慎態度。8月初股市大跌大致上是合理的調整，而未來數周市場可能會持續波動。不過，並不認為熊市已來臨。



*維持對歐股增持評級，對新興市場股票立場中性*



日股逐漸成為中國股票的優質替代選擇，海外投資者已大幅提高對日本市場的配置。企業管治改革及股東回報率的提升成為推動日本市場的主要動力。建議利用個別股票的短期疲弱，建立長線持倉，但仍維持保持中性部署。

歐洲企業的前景不俗，企業盈利動能強勁，2024年歐洲企業有望錄得連續第4年盈利增長。目前維持對歐股「增持」的評級。

DWS對新興市場股票維持中性立場。整體而言，利淡因素正在增加，部分選舉結果令市場失望，美元強勢不減以及美國利率維持在較高水平，加上地緣政治風險再度升溫，均對新興市場股市帶來不利。



*金價仍有上漲潛力，中國經濟疲軟對油價影響負面*



7月底至8月初市場動盪，但金價表現依然堅挺，充分展現黃金作為避險投資的價值。金價仍有進一步上漲的潛力，尤其在短期，美國經濟發展的不確定性以及聯儲局未來利率政策將繼續支撐金價。

目前原油價格的走勢反映穩健的供應狀況。OPEC與俄羅斯預計將實施長期增產計劃，而目前的油價反映供應中斷的風險非常低。此外，需求增長仍是投資者情緒的決定因素，因此中國經濟疲軟而且政府的提振措施暫時難有顯著效果，將為油價帶來負面影響。(wa)