22/08/2024 17:05

《神州經脈》人幣國際支付份額創新高，普華永道或被罰停業半年

《神州經脈》隔夜美股上升，日韓股市亦漲，A股今日（22日）卻低開低走，滬綜指全日收跌0.27%，連跌三個交易日，報2848.77點，深成指跌幅達0.8%，創業板指軟0.76%，齊齊創今年2月以來低。兩市成交額稍回升，錄5491億元（人民幣．下同），較上個交易日增396億或7.8%，但仍低於6000億元水平。遊戲股集體調整，人形機器人、日用消費等跌幅靠前。銀行股昨日稍回軟，今日恢復狀態，全日護盤。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅高開後維持區間震盪，收報7.1376，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，暫脫離七個半月高位，全日在7.1304至7.1381之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1228，較上個交易日升79點子，四連升，創6月25日以來近兩個月新高，且較市場預測弱2點子，上個交易日報7.1307。





*今日新聞精選*



1. 環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）數據顯示，7月人民幣國際支付份額由6月的4.61%升至4.74%，連續第二個月上升，並創有數據紀錄以來新高，且是連續九個月在4%以上，同時國際支付排名連續第九個月維持在全球第四。



2. 正在訪俄的中國總理李強21日和俄總理米舒斯京舉行會晤，並發表聯合公報。其中提到，中俄始終視彼此為優先合作夥伴；繼續全面深化經貿、投資、能源、金融、科技、人文和地方等領域合作。雙方商定，支持在雙邊貿易、投資、信貸及其他經貿活動中保持業已達成的高水平本幣結算比例；鞏固和發展支付結算基礎設施，包括在對方國家開設代理帳戶和分支機構。



3. 陷入恒大造假醜聞的普華永道，據報已向客戶表示，預計中國政府將對其實施為期6個月的停業處罰。停業期間，公司將無法簽發財務業績和招股書以及從事其他受監管的活動。本地港媒並指，除停業處罰外，還可能面臨最高5億元的天價罰款，不過這個金額已經顯著低於此前外媒推測的10億元。



4. 商務部新聞發言人何亞東表示，2024年1-7月，中國對外非金融類直接投資835.5億美元，同比增長16.2%。何亞東又提到，截至今天中午，商務部汽車以舊換新信息平台已收到汽車報廢更新補貼申請超過68萬份，近一個月以來新增補貼申請約34萬份。1-7月，全國報廢汽車回收350.9萬輛，同比增長37.4%。



5. 據TrendForce集邦諮詢最新汽車研究報告，今年第二季全球新能源汽車銷量達376.9萬輛，按季增長近30%、同比增長24.2%。其中純電動車(BEV)銷量232.8萬輛，年增8%，特斯拉市佔率穩居第一，但銷量同比跌4.7%；比亞迪排第二名，銷量增約20%。插電混合式電動車(PHEV)銷量方面，全球銷量達143.9萬輛，年增64.2%，銷量前四名均為中國品牌，依次為比亞迪、理想汽車、問界AITO、長安汽車。



6. 就中國最近決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查，是否為了報復歐委會降低卻不是放棄對中國電動汽車加徵關稅舉措。商務部新聞發言人何亞東表示，本案是應中國國內產業申請發起的，與歐委會在沒有成員國和產業界申請的情況下，貿然發起對中國電動汽車反補貼調查有著本質的區別。



7. 國家發改委價格監測中心監測公布，本次（22日24時）汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。這是年內成品油價格調整第四次擱淺；今年以來成品油調價呈「七漲六跌四擱淺」格局。



8. 國家發改委、國家能源局日前印發《能源重點領域大規模設備更新實施方案》，提出到2027年，能源重點領域設備投資規模較2023年增長25%以上，重點推動實施煤電機組節能改造、供熱改造和靈活性改造「三改聯動」，輸配電、風電、光伏、水電等領域實現設備更新和技術改造。(sl)