22/08/2024 15:04

《行業數據》第二季全球新能源車銷量377萬輛，同比增24%

《經濟通通訊社22日專訊》據TrendForce集邦諮詢最新汽車研究報告，今年第二季全球新能源汽車(含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車)銷量達到376.9萬輛，按季增長近30%、同比增長24.2%。

TrendForce表示，第二季全球純電動車(BEV)銷量為232.8萬輛，年增8%。盡管特斯拉依然為純電車佔率第一，但其銷量較去年下降4.7%。比亞迪(01211)(深:002594)在純電車市場表現穩健，位居第二名，BEV銷量較去年同期增長約20%。



*中國品牌包辦混動車市場頭四位*



第二季全球插電混合式電動車(PHEV)銷量則達143.9萬輛，年增64.2%，銷量前四名均為中國品牌。比亞迪市佔率提升到36.1%，遠超第二名理想汽車(02015)，問界AITO和長安(深:000625)分列第三和第四。(ry)