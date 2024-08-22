22/08/2024 10:39

《數字人幣》廣州首次應用數字人民幣於港口航運貿易

《經濟通通訊社22日專訊》據廣州市地方金融監督管理局消息，近日，在人民銀行廣東省分行和市委金融辦的指導下，建行(00939)(滬:601939)廣州分行聯合廣州港集團(滬:601228)及其南沙港相關子公司落地了數字人民幣港口一體化收單場景，是廣州市首個港航貿易數字人民幣應用場景。

今年以來，廣州市全力推動各領域數字人民幣應用場景落地，積極探索「數字人民幣+港航」創新服務模式。該場景針對南沙港碼頭集裝箱裝卸、運輸、船代、貨運辦單等業務領域的收款到帳慢、管理對帳難等痛點，充分發揮數字人民幣結算效率高的優勢，為港口打造支持數字人民幣的一體化收單模式，實現為港航領域企業支付、企業繳稅、企業B2B和B2C收款等方面提供數字人民幣結算服務。

下一步，廣州市委金融辦將爭取打造出廣州數字人民幣民生領域1000個應用場景，進一步推動數字人民幣在B端重點場景落地，充分發揮數字人民幣免手續費、可加載智能合約等優勢，加快拓寬港航領域的數幣場景應用，賦能數字航運智慧港口建設。(jq)