22/08/2024 11:12

【歐盟加稅】上汽：銷量波動將全力回補，今年歐洲銷量不會低去年

《經濟通通訊社22日專訊》歐盟委員會在當地時間8月20日預披露對中國產電動汽車反補貼調查終裁結果，上汽集團(滬:600104)徵收稅率由37.6%下調至36.3%。

上汽集團昨日在微信公眾號回應稱，歐委會計劃最晚於10月30日做出最終裁定，針對歐委會的認定，將視事態發展，採取進一步的法律措施，積極維護自身權益。

上汽集團表示，受歐美海外施壓等因素影響，今年上汽整體銷量出現短期波動。上汽集團表示，將克服短期影響，全力回補，力爭實現銷量逐月環比連增。近日召開的2024年第一次臨時股東大會上，上汽集團總裁賈健旭明確表示：「今年上汽在歐洲的銷量不會比去年低，上汽自主品牌MG的HEV產品馬上會進入歐洲；現在市場對HEV車的熱情超乎我們的想象，有些訂單要到明年一季度才能交付。」

歐盟委員會對上汽集團徵收的稅率已經有過兩次更改。今年6月12日，歐盟委員會發布反補貼初裁預披露，為上汽集團計算出38.1%的補貼率。針對初裁預披露中存在的計算錯誤，上汽集團提交抗辯。7月4日，歐盟委員會正式公布初裁結果，宣布稅率為37.6%，並據此採取臨時性措施。7月19日，應上汽集團要求，在布魯塞爾歐盟總部召開的專題聽證會上，上汽集團正式提交法律抗辯意見。8月9日，商務部表示，已將歐盟電動汽車臨時反補貼措施訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機製。

上汽集團認為，自由貿易和公平競爭是促進全球經濟繁榮和可持續發展的關鍵，反對人為設置貿易壁壘，呼籲維護公平競爭市場環境。