22/08/2024 16:44

《行業數據》中國信通院：上市互聯網企業總市值為9.95萬億元

《經濟通通訊社22日專訊》中國信通院今日發布《2024年二季度中國互聯網上市企業運行情況》研究報告，提供了對當前互聯網上市企業市值和行業發展趨勢的分析。

報告顯示，2024年二季度，伴隨各國通脹數據顯著回落、美聯儲降息預期有所提升，全球主要股指出現分化。AI科技浪潮推動納斯達克、恒生科技指數上漲，市場信心有所回升，中國上市互聯網企業市值小幅回升。

截至2024年6月底，中國上市互聯網企業總市值為9.95萬億元人民幣，較上季度環比上漲5.9%。中國9家企業上榜全球互聯網企業市值Top30；在香港上市企業市值佔比上升，Top10企業市值佔總市值79.5%。

營收方面，2024年Q1中國上市互聯網企業營收增速達11%；細分領域中，出行旅遊業務實現高速增長；全球方面，Top10企業營收增速上升至14.2%，中國企業增速低於美國。(jq)