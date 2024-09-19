22/08/2024 14:59

【大國博弈】美國司法部起訴唐元雋，涉為中國監控在美異見人士

《經濟通通訊社22日專訊》已歸化為美國公民的中國民運人士唐元雋，21日遭美國司法部指控接受中國國安部指令，監控在美國的異見人士，並提供相關情報。他於紐約被捕，被控擔任外國政府代理人，以及向聯邦調查局作虛假陳述等3項罪名，最高可判處10年監禁。

美國司法部發布的新聞稿指出，唐元雋透過特定的電子郵件帳號、加密聊天、文字信息、視訊及語音通話等方式，接受中國國安部情報人員指示，並定期向中國國安部報告可能不利於中國利益的個人、團體等相關信息，其中包括待在美國的著名中國民運人士及異議人士。

唐元雋現年67歲，參與過民運組織民主中國陣線和中國民主黨的領導工作，也曾是「北京之春」專欄作家。早年被判刑20年，後於1997年獲釋。2002年偷渡到台灣，後來獲得美國庇護，其後持續參加中國異議人士的活動。

有美國傳媒報道指，唐元雋於2018年尋求返回中國探望家人，之後有中國國安人士接觸他，唐元雋同意合作，以換取家人平安，中方亦會向他的家人支付報酬。

近年美國開始調查流亡美國的中國異議人士。早前活躍於民運圈的王書君也因協助中國從事間諜工作被美方定罪。(ct)(zz)