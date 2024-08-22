22/08/2024 09:32

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升25點子，報7.1314

《經濟通通訊社22日專訊》隔夜美國公布的就業增幅遭下修且上月會議紀錄顯示部分美聯儲官員支持立即(7月)降息，使得美元下探逾一年新低，人民幣外部壓力繼續緩解，中間價保持升勢。人民幣兌一美元中間價今報7.1228，較上個交易日升79點子，四連升，創6月25日以來近兩個月新高，且較市場預測弱2點子，上個交易日報7.1307。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開25點子，報7.1314，上個交易日即期匯率收盤報7.1339。

市場人士表示，人民幣中間價恢復原先的定價機制，將明顯降低中間價突然一次性調整的風險，另外美元持續偏弱疊加分紅購匯需求接近尾聲，人民幣或繼續跟隨美指反彈。

美聯儲主席鮑威爾周五將在杰克森霍爾經濟研討會上發表備受矚目的講話，市場將關注他對勞動力市場看法的新線索，並正尋求更多有關美聯儲在9月17-18日會議上可能降息幅度的線索，以及在隨後每次會議上是否可能都會降低借貸成本。(sl)