22/08/2024 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌37點子，報7.1376

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅高開後維持區間震盪，收報7.1376，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，暫脫離七個半月高位，全日在7.1304至7.1381之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌20點子，報7.1345。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1228，較上個交易日升79點子，四連升，創6月25日以來近兩個月新高，且較市場預測弱2點子，上個交易日報7.1307。

市場人士表示，美國勞動力市場正在降溫，美聯儲大概率進入降息周期，但從市場角度看，當前的寬鬆定價幅度已綽綽有餘，如果沒有就業市場大幅惡化，美聯儲降息空間仍可能打的太滿。關注晚間美國初請失業金數據變化。

美聯儲(FED)主席鮑威爾周五將在杰克森霍爾經濟研討會上發表備受矚目的講話，人們將關注他對勞動力市場看法的新線索。市場正在尋求更多有關美聯儲在9月17-18日會議上可能降息幅度的線索，以及在隨後的每次會議上是否可能都會降低借貸成本。

美聯儲7月30-31日的會議記錄顯示，決策者們強烈傾向於在9月政策會議上降息，其中幾位決策者甚至願意立即降低借貸成本。另外美國勞工部周三表示，在截至3月份的一年中，美國新增就業崗位遠少於最初數據，凸顯美聯儲對勞動力市場的擔憂。(sl)