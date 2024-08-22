22/08/2024 10:56

【聚焦人幣】SWIFT：7月人幣國際支付份額創新高，續排第四

《經濟通通訊社22日專訊》環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)數據顯示，7月人民幣國際支付份額由6月的4.61%升至4.74%，連續第二個月上升，並創有數據紀錄以來新高，且是連續九個月在4%以上，同時國際支付排名連續第九個月維持在全球第四。

7月美元國際支付份額由47.08%升至47.81%，繼續位居第一。第二位歐元國際支付份額則由22.72%降至22.47%。英鎊繼續排第三，比重由7.08%降至7%。第五位日圓由3.75%降至3.62%。

另外，人民幣作為全球貨幣在貿易融資市場的份額於7月首次突破6%關口，超越歐元的5.83%，是人民幣作為融資貨幣首次連續兩個月超越歐元。(sl)

