22/08/2024 15:05

《行業數據》內地第二季折疊手機銷量增125%，連續四季度翻倍

《經濟通通訊社22日專訊》CINNO Research數據顯示，2024年第二季度中國市場折疊屏手機銷量達262萬部，同比增長125%，環比增長11%，連續第四個季度保持三位數同比增長幅度。折疊手機市場作為近年進入存量市場智能手機中異軍突起的新賽道，銷量始終保持增長趨勢。

上半年，中國市場折疊屏手機累計銷量達498萬部，同比增長121%，滲透率3.6%，對比去年同期1.7%的滲透率上升1.8個百分點，在5000元人民幣以上高端市場份額達到13%，而這一數字在2020年僅為2%。

從市場份額看，第二季度，華為內地市場份額同比上升35.2%，居第一位，升幅擴大1個百分點。vivo以31.9%位居第二，主流品牌市場之中份額增長最大，主要貢獻來自於其3月上市的新機X Fold3/X Fold3 Pro。OPPO排第三，份額同比下滑5個百分點至11.1%，主要因其新機上市周期延長。第四至八位依次為榮耀、三星、小米、摩托羅拉、努比亞(nubia)。(sl)