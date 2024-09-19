22/08/2024 18:03

【大國博弈】中國首7月晶片設備進口創新高，企業憂更多限制出台

《經濟通通訊社22日專訊》據《彭博》報道，今年前七個月，中國晶片生產設備進口規模創下紀錄，中國企業繼續加大採購力度，以免美國及其盟友進一步限制購買。

報道引述中國海關總署本周發布的最新貿易數據顯示，中國企業進口了價值近260億美元的晶片生產設備，超越2021年創下的高位。而與此同時，美國、日本和荷蘭官員正就對中國企業加強限制開展工作。

報道指出，過去一年，中國從東京電子、艾司摩爾控股(ASML)和應用材料(Applied Materials)等半導體企業的採購規模飆升。在美國及其盟友收緊對中國獲得最尖端技術的限制後，中國企業購買了更多較低端設備。此舉推動荷蘭對華出口升至新高，7月超過了20億美元，為史上第二次。

報道提到，荷蘭公司ASML對中國的銷售額在第二季度飆升21%，達到其總收入的近一半；當中包括未受限制的較老設備，因北京方面推動生產更多傳統晶片。ASML是製造尖端晶片所需的最先進光刻設備的唯一一家供應商。中芯國際(00981)(滬:688981)借助ASML較早一代的光刻機，在去年實現了技術突破。

行業組織SEMI 6月估計，中國晶片製造商的產量在今年增長15%後，料在2025年增長14%，達到每月1010萬片晶圓，佔全球產量的近三分之一。(sl)