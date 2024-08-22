22/08/2024 08:57

【外圍經濟】美國新增非農就業人數或下修81.8萬

《經濟通通訊社22日專訊》美國就業增長力度可能遠不如先前報告強勁，令聯儲局9月減息的機會進一步上升。

勞工統計局的初步基準修訂顯示，截至3月的一年中，新增非農就業人數可能會下修81.8萬人，按比例則折合每月減少約6.8萬人，是2009年以來規模最大的下修。分析指，此次修訂表明，勞動力市場開始放緩的時間比最初預期得要早很多。



*非農數據公布延誤半小時*



不過，是次數據發布出現插曲。周三(21日)上午，美國新增非農就業數據初步修訂的發布晚了半個多小時，市場因此陷入波動，投資者也感到困惑不解。不過就在全世界翹首以盼的同時，至少有3家銀行想方設法拿到了這一關鍵數據。

美國勞工統計局未能按計劃在紐約時間10點，公布新增非農就業數據的初步基準修訂後，瑞穗金融集團和法國巴黎銀行都致電該部門並直接拿到了數據。知情人士透露，野村控股的經濟研究團隊也致電部門並拿到數據。(rc)