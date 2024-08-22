22/08/2024 09:43

【外圍經濟】聯儲局紀要：一些與會者認為早在7月已具減息條件

《經濟通通訊社22日專訊》根據聯儲局周三（21日）公布的會議紀要，早在7月30至31日的貨幣政策會議上，幾名聯儲局官員已經認為當時存在減息的合理理由，不過政策委員會最終仍一致決定維持利率不變。該紀要進一步鞏固了對9月降息的預期。

會議紀要顯示，一些與會者認為，基於失業率升高，以及通脹水平回落，可在該次會議減息25基點。此外，絕大多數人表示，如果經濟數據繼續符合預期，可以在下次會議上放寬貨幣政策。

分析指，會議紀要凸顯出，決策者正在逐步意識到，利率處於20年來高位，通脹目標面臨的風險降低，但就業目標面臨的風險增加。聯儲局主席鮑威爾在7月31日的記者會上表示，委員會希望等到對通脹向2%目標邁進有更大信心後，再下調利率。(rc)